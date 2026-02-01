Tire’de AK Parti’den üye rekoru

AK Parti Tire İlçe Teşkilatı son zamanların rekor üye artışını yaşadı. İlçe Başkanı Kadir Uğurlu üye sayılarının katlanarak arttığını belirterek "Toplam üye sayımız 12 bin 773 oldu" dedi. AK Parti'nin, Türkiye genelinde oy oranlarını ve teşkilat gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Uğurlu, "Bu yükselişin sahadaki yansımaları il ve ilçe bazında da dikkat çekiyor. Son dönemde yapılan genel değerlendirmelerde, partinin üye sayısında ülke genelinde artış yaşandığı kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu artışın önemli örneklerinden biri de Tire'de görülüyor. Teşkilatımızın, mahalle bazlı çalışmaları, kadın ve gençlik kollarının sahadaki aktif rolü ile vatandaş odaklı siyaset anlayışımız bu sonucu doğuruyor" diye konuştu.