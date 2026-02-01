Yerli savunmada 2026 seferberliği

Son 20 yılda başarı destanı yazan savunma sanayi sektöründe 2026 yılında da gurur veren gelişmeler yaşanacak. 750'den fazla firmanın emek verdiği KAAN'ın seri üretim sözleşmesi imzalanacak. KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağının ilk teslimatını gerçekleştirilecek. HÜRKUŞ'un teslimatlarına başlanacak. Gemiden kalkış-iniş kabiliyetine sahip TB3 SİHA'ların ilk teslimatı yapılacak. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada, "Havacılıkta 2026 hem platform hem motor hem de insansız sistemlerde kritik bir eşik olacak. KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağının ilk teslimatını gerçekleştireceğiz. KAAN seri üretim sözleşmesini imzalayacağız. MMU Özgün Motor Geliştirme Projesinde PDR sürecini tamamlayıp CDR sözleşmesini imzalayacağız" ifadelerini kullandı.