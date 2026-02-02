AK Partili Çankırı: 5 yıl önce uyarmıştık!

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, günler öncesinden yapılan tüm uyarılara rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı İzmir'de, su baskınlarından ağır şekilde etkilenen Kemalpaşa Ulucak Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Çankırı, yaşananların bir doğal afet olmadığını vurgulayarak, "Ortada öngörülemeyen bir doğa olayı yok; ortada görmezden gelinen uyarılar ve çalışmayan bir yerel yönetim anlayışı var" diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

"SOMUT ÇALIŞMA YOK"

ULUCAK'TA yaptığı açıklamada Çankırı, aynı bölgeyi 14 Eylül 2021 tarihinde de ziyaret ettiğini ve dere taşkını riski bulunan alanlarda yerinde incelemelerde bulunduğunu hatırlattı. 2021 yılında risklerin sahada açıkça gösterildiğini belirten Çankırı, aradan geçen yaklaşık beş yıla rağmen herhangi bir kalıcı altyapı önlemi alınmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Dönemin mahalle muhtarı, bugün ise meclis üyesi olan Muhammed Çıtak'ın 3 Ekim 2021 tarihinde Ulucak'taki dere taşkınları ve su baskınlarıyla ilgili defalarca uyarıda bulunduğunu hatırlatan Çankırı, bu çağrıların hem kamuoyunda hem de meclis gündeminde karşılık bulmadığını dile getirdi. Çankırı, "Uyarılar var, raporlar var, önergeler var ama ortada tek bir somut çalışma yok" ifadelerini kullandı.