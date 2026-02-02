Eski basketbolcudan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Bir kahramanın yanındaydım!

GEÇTİĞİMİZ hafta İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olan basketbol efsanesi Amerikalı Shaquille O'Neal bir maç sonu röportajında milli basketbolcu Alperen Şengün ile konuşurken Erdoğan'la görüşmesini hatırlatarak "O bir kahraman" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Yoğun diplomasi trafiği ile aralıksız çalışmalarını sürdüren Erdoğan, belirli aralıklarla da basketbol oynuyor. Bu kapsamda bir kez daha parkeye inen Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta basketbol efsanesi Shaquille O'Neal ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi. İkilinin birlikte basketbol potasına atış yaptığı anları ise AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan'ın attığı 3 atışta başarılı olduğu görülerken Varank, paylaşımına "The winner" notunu düştü. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise bir maç sonu röportajında Shaquille O'Neal ile dikkat çeken bir diyaloğa imza attı. Müslüman olan iki basketbolcu birbirine selam verirken O'Neal, Erdoğan ile buluşmasını hatırlattı. NBA'in en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen 53 yaşındaki eski basketbolcu, Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek "O bir kahraman. Geçen hafta Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım" dedi.