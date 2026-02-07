Atılgan’dan ‘sert vicdan’ çağrısı

Karşıyaka Belediye Meclisi'nin perşembe günkü oturumunda söz alan AK Parti Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Avukat Ahmet Atılgan, aylardır maaşlarını alamayan Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent AŞ ve Personel AŞ çalışanlarının yaşadığı derin mağduriyeti meclis gündemine taşıdı. Atılgan'ın konuşması, meclis salonunda yalnızca siyasi bir eleştiri değil, vicdanlara yöneltilmiş ağır bir hesaplaşma olarak yankı buldu.

Atılgan, "Borçları siz yaptınız, bedelini neden işçiler ödüyor?" sözleriyle belediye yönetimine sert çıktı. Konuşmasında, geçim sıkıntısı altında ezilen işçilerin psikolojik yüküne de dikkat çeken Atılgan, "Allah korusun, bu insanlar çaresizlikten bir kötülüğe sürüklenirse bunun vicdan azabını kim taşıyacak?" diyerek uyarıda bulundu. Sorunun halef-selef tartışmalarıyla, mazeretlerle ya da suç atarak çözülemeyeceğini belirtti.