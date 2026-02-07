Felaketin yaraları beraber sarıldı

Asrın felaketinin 3.yılında AK Partili vekiller deprem bölgesine gitti. Kabine üyeleri de 6 Şubat depremleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. MHP, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve dualarla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

'TEKRAR YAŞAMAYALIM'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "O günden bu yana devlet-millet el ele, büyük bir seferberlikle yaralarımızı sararak üç yıldan kısa bir sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Deprem felaketlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun."

'KURUMLAR YENİLENDİ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Geçtiğimiz üç yıl boyunca okulu dört duvardan ibaret görmeden çocuklarımızı eğitimle hayata bağlamaya, yaraları birlikte sarmaya gayret ettik. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla okullarımızı ve kurumlarımızı yeniden inşa ettik, güçlendirdik."

'GÜVENLİ BİR GELECEK İNŞASI',

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Kayıplarımızın hatırasını yaşatmak, geride kalanlara daha güvenli bir gelecek bırakmak için, şehirlerimizi, yollarımızı ve yarınlarımızı daha güçlü şekilde inşa etmeye kararlıyız. Biz tüm dünyaya duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz."

'AYNI ACIYLA SARSILDIK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Hepimiz o gün aynı acıyla sarsıldık. Sosyal destek ekiplerimizle depremden etkilenen her bir kardeşimizin yardımına koştuk. Bakanlık olarak acil ihtiyaçların karşılanması için 1,85 milyar lira kaynak aktardık. O süreçte devlet millet omuz omuza verdik."