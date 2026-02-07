İran ve ABD arasındaki görüşmeler Umman’da yapıldı

ABD ve İran arasında İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler dün Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı. Müzakerelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, İran ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından temsil edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran, diplomasiyi açık gözlerle ve geçen yılın sağlam hafızasıyla karşılıyor" ifadelerini kullandı.

'DERHAL BÖLGEYİ TERK EDİN'

Öte yandan ABD, İran'da devam eden güvenlik riskleri gerekçesiyle, ülkede bulunan vatandaşlarına tekrar "ülkeyi hemen terk etme" çağrısı yaptı. Açıklamada, İran'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve yolların kapatıldığı, toplu taşımanın aksadığı ve internet erişiminde engellemelerin devam ettiği ifade edildi. İran yönetiminin mobil, sabit hat ve ulusal internet ağlarına erişimi kısıtlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, hava yolu şirketlerinin de İran'a ve İran'dan başka bölgelere uçuşları sınırladığı veya iptal ettiği kaydedildi.