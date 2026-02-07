  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Politika “Türkiye, NATO’nun hayati bir ortağı”

“Türkiye, NATO’nun hayati bir ortağı”

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Türkiye, NATO’nun hayati bir ortağı
Kanada Başbakanı Mark Carney, Ontario eyaletinin Vaughan kentinde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye-Kanada ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan Carney, "Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı, dünyanın çok önemli ve bazen zorlu bir bölgesinde hayati ortak. Türkiye ile ticari ilişkilerimizi derinleştirmek için bir dizi fırsatımız var. New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu görüşmeleri başlattım. Savunma ve nükleer işbirliği gibi konuları da içerebilecek bu görüşmeleri sürdürmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA