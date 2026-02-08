Almanya’da güvenlik alarmı

Alman ordusu giderek artan bir şekilde İran istihbarat servislerinin hedefi haline geliyor. Güvenlik yetkilileri ve milletvekilleri, casusluk, siber saldırılar ve yükselen bir tehdit ortamı konusunda uyarıyor. Almanya'nın askerî istihbaratı, İran'ın Almanya ordusunu (Bundeswehr) ve diğer AB ülkelerinin silahlı kuvvetlerini terör örgütü ilan etmesinin ardından güvenlik tedbirlerini artırdı. Tahran'ın bu adımı, Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (IRGC) terör listesine almasına karşı bir misilleme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, İran'ın söz konusu kararı Alman askerî tesisleri ve personeli açısından yeni bir tehdit ortamı yarattı. Bu arada Almanya Askerî Karşı İstihbarat Servisi (MAD), İran istihbarat kurumlarını Bundeswehr'e yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunan "başlıca aktörlerden biri" olarak görmeye devam ediyor.