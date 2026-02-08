Göktaş: Biz her zaman deprem bölgesindeyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Göktaş, burada yaptığı konuşmada, "Biz sadece yılda belirli günlerde deprem turisti gibi oralara (deprem bölgesi) gitmiyoruz. Biz her zaman oralardayız. Bunu vatandaşımız, milletimiz de gayet iyi biliyor. Dolayısıyla burada gerçekten son dönemlerde yapılan eleştirileri çok yersiz buluyorum. Yapılan işi takdir etmek lazım. Bu dünyada eşi benzeri görülmemiş afeti, eşi benzeri görülmemiş bir hızla ayağa kaldırmak her yiğidin harcı değildir" dedi.