Guardiola’dan Filistin’e destek

İngiliz ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, dünyanın çeşitli bölgelerinde masum insanların öldürülmesinin canını yaktığını ve buna karşı her zaman ayağa kalkacağını söyledi. Lig Kupası'nda Newcastle United ile oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan 55 yaşındaki Guardiola, "İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde, şu an olduğu kadar her şeyi net bir şekilde gözlerimizin önünde izlemedik. Filistin'deki soykırım, Rusya'da olanlar, dünyanın her yerinde, Sudan'da olanlar. Bu, insanoğlu olarak bizim sorunumuz, bizim meselemiz. Sadece Filistin soykırımı için değil, insanlık için daha iyi olabilecek her türlü dava için. Savaşlardan, kendi ülkelerinden kaçıp denize açılan, Akdeniz'e giden insanlar var. İnsanlar ölürken onlara yardım etmek zorundasınız" diye konuştu.