‘Güven verici anlaşmaya hazırız’

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar'da El Cezire televizyonuna açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail bombardımanın İran'ın nükleer kabiliyetini yok edemediğini öne süren Arakçi, "(Uranyum) Zenginleştirme faaliyeti devam etmeli ve bu bizim hakkımız. Ancak zenginleştirme (oranı) konusunda güven verici bir anlaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı. ABD ile müzakereler için iyi bir başlangıç yaptıklarını savunan Arakçi, iki ülke arasında güven inşa edilebilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Füzeler asla müzakere konusu değil. Çünkü bu konu bizim savunmamıza yönelik" değerlendirmesinde bulundu. Arakçi, müzakerelerin her türlü tehdit ve baskıdan uzak bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD'den bu yönde bir yaklaşım beklediklerini yineledi. Olası bir ABD saldırısı hakkında da konuşan Arakçi, "Washington'un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldırma imkanımız bulunmuyor. Ancak bölgedeki üsleri hedef alırız" uyarısında bulundu.