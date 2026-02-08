  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Körfez’e deniz dolmuşu takviyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında üç deniz dolmuşunu kente kazandırdı. Kiralanan, 42 yolcu kapasiteli deniz dolmuşları Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'na indirildikten sonra İzmir Marina'ya çekildi. İzmir Marina'da gerekli bakım ve kontrolleri yapılacak olan deniz dolmuşları, körfez içi ulaşıma dahil olmaları için yürütülen bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacak. Deniz dolmuşlarıyla, yolcu yoğunluğunun düşük olması nedeniyle işletilemeyen hatların yeniden aktif hale getirilmesi hedefleniyor.
