Küresel siyasette Grönland krizi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma ya da askeri müdahale seçeneklerini gündeme getirmesi, küresel siyasette büyük bir krizi tetikledi. Washington'ın stratejik hamlesi Avrupa ve NATO'da sert tepkilere yol açarken, Danimarka'dan Fransa'ya kadar birçok ülke İkinci Dünya Savaşı sonrası güvenlik mimarisinin geleceğini tartışmaya açtı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Grönland konusundaki kararlılığını her fırsatta dile getirirken, "Grönland'a ulusal güvenlik amaçlarımız için ihtiyacımız var. Çok stratejik bir öneme sahip. Şu anda Grönland'ın her yeri Rus ve Çin gemileriyle dolu" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, Trump'ın bu hamlesini James Monroe tarafından 1823'te ortaya atılan doktrinin güncellenmiş bir hali olarak yorumluyor. Washington'ın bu yeni stratejisi, sadece Avrupalı sömürgecileri değil, bölgedeki her türlü yabancı varlığı "tehdit" olarak tanımlıyor.