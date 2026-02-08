MHP siyasette 57 yılı geride bıraktı

Türk siyasi hayatının köklü kurumlarından olan MHP, siyasette acı, sıkıntı ve mücadele ile dolu 57 yılı geride bıraktı. Adana'da 8-9 Şubat 1969'da yapılan CKMP kurultayında partinin adı MHP oldu, genel başkanlığa Alparslan Türkeş getirildi. Kurultaydan sonra toplanan ilk genel idare kurulunda da partinin ambleminin "3 hilal" olması kararlaştırıldı.

BAHÇELİ SEÇİLDİ

MHP'nin Gençlik Kolları (Ülkü Ocakları) için de "hilal içinde kurt" amblemi benimsendi. Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefat etmesinin ardından 6 Temmuz 1997'de yapılan olağanüstü kurultayda Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ile Devlet Bahçeli arasında yapılan seçim yarışını Devlet Bahçeli kazandı ve MHP Genel Başkanlığına geldi.