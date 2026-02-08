‘Savaşlar artık fiziksel alanlarla sınırlı değil’

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17. El Cezire Forumu'nun açılışında konuştu. Duran, "20 yılı aşkın süredir bize dünyanın geçiş sürecinde olduğu, küresel düzenden diğerine doğru ilerlediğimiz söyleniyor. Bugün bu anlatı artık yeterli değil. Dünya sadece geçiş sürecinde değil, çoktan geçişi tamamladı" ifadelerini kullandı. Bu çağı temelden ayıran şeyin, "bilgi savaşının çatışmanın mantığına tam olarak entegre olması" olduğunu kaydeden Duran, "Savaşlar artık fiziksel savaş alanlarıyla sınırlı değil, anlatılar, dijital platformlar ve algı yönetimi aracılığıyla yürütülüyor" görüşünü aktardı.