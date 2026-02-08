Ürdün Kralı’ndan resmi ziyaret: İstanbul’da kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı karşıladı. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı tarafından takdim edilen Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni'ne ve resmi yemeğe de iştirak etti. Öte yandan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı'nın ziyaretine iliştin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Duran, "Ürdün Kralı II. Abdullah, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabetle ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından "Hüseyin Bin Ali Nişanı" takdim edildi. Törenin ardından resmi yemekte bir araya gelen ikili, daha sonra ofisten ayrıldı.