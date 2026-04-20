Başkan Erdoğan’ın konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı

İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında yaptığı konuşmasını, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde yayımladı. Erdoğan, konuşmasında, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve varoluşsal bir kriz içinde olduğunu vurguladı.

Forumu sadece diplomatik bir temas noktası değil, küresel aklın ve vicdanın ortak kürsüsü olan bir "akıl platformu" olarak nitelendiren Erdoğan, özellikle Gazze'de yaşanan soykırımı, modern düzenin yapısal çürümesinin ve meşruiyet krizinin en bariz örneği olarak gösterdi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin "Barışın Anahtarı" misyonuyla Ukrayna, Suriye ve Balkanlar gibi pek çok coğrafyada kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu ve komşularıyla işbirliğine açık olduğunu ifade ederek, Kalkınma Yolu ve Balkan Barış Platformu gibi stratejik projelerin altını çizdi.