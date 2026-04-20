Küresel diplomasinin nabzı Antalya’da attı

Antalya Diplomasi Forumu, 23 devlet ve hükümet başkanını, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısını ve 50 bakanı ağırladı. Biten forum hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dünyanın dört bir yanından gelen liderleri, uzmanları aynı anda dinleme fırsatımız oldu. 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan 6 bin 400 katılımcı forumumuza katıldı. Emsalleriyle kıyaslandığı zaman çok büyük bir rakam. Bölgemizde kalıcı barışı tesis edebileceğimiz ortak planlamaları ele aldık, somut adımları değerlendirdik. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek, Eğitimde Yıkıma Karşı Geleceği Korumak" başlıklı yüksek seviyeli oturum, forumumuzun en anlamlı buluşmalardan biri oldu" dedi.

'ARABULUCULUK SÜRECİ'

"Gazze Barış Planı'nın safahatini ele aldık" diyen Fidan şöyle devam etti: "6 Müslüman ülkenin bir araya geldiği toplantıda Gazze Barış Planı'nı ele aldık, sürece ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Gazze Barış Planının bir uygulama süreci var. Barış Kurulu gibi mekanizmalar hayata geçirilmeye başlandı. Gazze Soykırımını durdurmaya ve bunu tersine çevirmeye yönelik vizyon bizi nereye getirdi ağırlıklı olarak ele aldık. Diplomasiyi barışın anahtarı görüyoruz. Taraflar arasında arabulucu rolü üstlenmeye devam edeceğiz."

HÜRMÜZ'DEKİ GELİŞMELER

Hürmüz Boğazı ve İran savaşıyla ilgili de konuşan Fidan, "Pakistan-Türkiye-Suudi Arabistan- Mısır toplantısının 3'üncüsünü yaptık. Baştan beri 4 ülkenin bütün konuları ele alarak gerçekçi bir şekilde yoluna devam etmesi için istişarelerde bulunduk. Bu 4 ülkenin etrafında bir bölge var. Somut konuları hayata geçirmek istiyoruz. Biz bölgemizdeki çatışmaları nasıl söndürürüz, istikrarı nasıl hayata geçiririz, bunların arayışı içindeyiz. Hürmüz Boğazı ile ilgili zihinlerde karışık bir durum var. Uygulamayı da yakından takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ateşkes süresinin uzatılması gerekiyor. ABD ile İran'ın iki haftada sorunları çözmesi kolay değil. Türkiye, ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Lübnan halkı ile dayanışma içindeyiz. Lübnan bir kez daha savaşın acımasız pençesine kurban gidiyor. Parçalanmışlığın içinde boğuşurken İsrail'in işgaliyle karşılaşması buna müsaade edilmemesi lazım, biz bunun için elimizde geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.