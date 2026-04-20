Türkiye’de bir ilk daha hayata geçti: CAR-T

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Ömer Özkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a CAR-T ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Akdeniz Üniversitesi'nde kurulan merkez, Türkiye'de üniversite temelli olarak hayata geçirilen ilk CAR-T altyapısı olma özelliği taşıyor. Merkezde lösemi, lenfoma ve kemik iliği kanserlerinde yerli üretim ve klinik uygulama sürecinin başladığını belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, "CAR-T özellikle tedavileri başarısız olmuş hastalar için yeni bir seçenek sunuyor. Yöntem dünyada sınırlı merkezlerde kullanılıyor ve Türkiye, Akdeniz Üniversitesi ile bu alanda önemli bir eşiği geçti" dedi. CAR-T tedavisi, hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin laboratuvar ortamında yeniden programlanarak kanser hücrelerini hedef alacak şekilde güçlendirilmesine dayanıyor. Akdeniz Üniversitesi'nin hedefi bu teknolojiyi yalnızca mevcut kullanım alanlarıyla sınırlı tutmamak. Öncelik lösemi, lenfoma ve kemik iliği kanserlerinde olsa da, önümüzdeki dönemde beyin kanseri başta olmak üzere farklı tümörlerde de CAR-T benzeri hücresel tedavilerin kullanılabilmesi için bilimsel çalışmalar yürütülecek.