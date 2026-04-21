Başkan Erdoğan okul saldırılarını değerlendirdi:: Amaçları toplumu terörize etmek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Şehit olan Ayla öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Millet olarak hepimiz ailelerimizin hüznünü samimiyetle paylaşıyoruz. Son derece ağır bu imtihan karşısında tüm ailelerimize yüce Allah'tan sabır diliyorum. Siverek'teki saldırıda yaralanan 19 kardeşimizden 14'ü taburcu edildi, 2 öğretmen ile 3 öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Kahramanmaraş'ın başı sağ olsun. Kahramanmaraş'a düşen ateş diğer 80 vilayetinde kalbine düştü. Her iki saldırganın dijital ayak izleri takip edilerek nelerden etkilendikleri kısa sürede ortaya çıkarıldı. Siverek'teki saldırıyla ilgili 8 kişi tutuklanırken, Maraş'taki saldırganın eylemlerinde kullandığı silahların sahibi olan babası tutuklandı. Sosyal medya yalan ve zararlı içerik yayan hesaplarla ilgili de gerekli önlemleri aldık" ifadelerini kullandı.

'KÖTÜ ETKİSİNDE KALIYOR'

"Milletçe yabancısı olduğumuz bir durumla karşı karşıyayız" diyen Başkan Erdoğan, "Failler toplumu terörize etmek istiyor. Yavrularımızın daha cenazesi bile kalkmadan niyet okuyuculuğuna girişmek hangi vicdana sığar? Ana muhalefetin kimi aktörlerinin aklına ilk sorumsuzca açıklamalar yapmak geliyor. Böyle bir acı üzerinden milleti tahrik etmek en hafif tabiriyle sorumsuzluktur. Vatandaşlarımdan serinkanlılıktan ödün vermemelerini bir kez daha istirham ediyorum. Sosyal medya kanalizasyona dönüştü. Gençler dijitalleşmenin kötü etkisinde kalıyor. İnternetin denetimsiz ve sınırsız dünyasına, algoritmaların manipülasyon gücünü de eklediğimizde ortaya sorunlar çıkıyor" şeklinde konuştu.

'TALİMATLARI VERDİM'

Siber devriye faaliyetlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Okulkolluk iş birliğinin artırılması bu süreçte atacağımız adımlardan birisi olacaktır. İhtiyaç halinde ne varsa ilgili bakanlarımıza bugün gerekli talimatları verdim. Okullardaki veli randevu sistemini daha etkin hale getireceğiz. Velilere yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içinde devreye alacağız. Öğretmenlerimize eğitimler vereceğiz. Öğrencilerimiz için duygu temel değerli dijital çalışmaları artıracağız. Rehberlik uyarı sistemi çalışmalarını daha hassas hale getirececeğiz. Gençlerimizin ruh ve beden sağlığı söz konusu olduğunda kuru gürültüye pabuç bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

'BAZI ALANLARDA DİJİTAL TAKİBİ ARTIRACAĞIZ'

Aileyi merkeze alan, iyiliği ve şefkati teşvik eden durumların ekranda daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Erdoğan,"RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla şiddet ve yozlaşma gibi konuların üzerine gitmekte kararlıyız. Genelleyici ve tektip çözümlerden ziyade, yerel, bölgesel ve vaka bazlı bir set üreteceğiz. Bazı bölgelerde aile destek mekanizmaların güçlenmesi, bazı alanlarda ise dijital takibi artıracağız. Yaş doğrulama, VPN gibi aşama girişimlerine karşı teknik önlemlerin alınması önem arz ediyor. 15 yaş altı çocuklara sosyal ağ sınırlamasının yürürlüğe girmesiyle önemli bir boşluğun kapanacağına inanıyorum. Ateşli silah sahipliğinin sınırlandırılmasını devreye alacağız. Bu alanların her birinde etkin ve caydırıcı önlemleri hayata geçireceğiz. Bizim bu ülkenin çocuklarına bir sözümüz var. Onlara güvenli bir ülkede yaşamalarını temin edeceğiz." dedi.