Başkan Tozan dahil 6 şüpheli adliyede

Uşak'ın Eşme ilçesinde "irtikap" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile birlikte 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda Başkan Tozan'ın yanı sıra eşi, şoförü M.F., belediye personeli H.D. ve Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli İ.U. gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Tozan'ın, Eşmespor'a bağış toplama ve Eşme Kilim Festivali organizasyonu üzerinden irtikap suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILDI

Hakkında gözaltı kararı bulunan CHP'li Belediye Meclis Üyesi R.S.S. de daha sonra yakalanarak gözaltına alınanlar arasına katıldı. Polis ekipleri tarafından Eşme Belediyesi'nde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan O.Ü.'nün ise başka bir soruşturma kapsamında tutuklu olduğu ve cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ilk olarak Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ardından işlemlerinin sürdürülmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve 5 şüpheli, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Eşme Adliyesi'ne sevk edildi.