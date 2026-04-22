Eşme Belediye Başkanı Tozan tutuklandı, eşi serbest bırakıldı

İHSAN KARATAŞ

Uşak Eşme Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile şoförü ve bir zabıta, alkollü işletmelerin kapanış saatlerinin uzatılması karşılığında iş yeri sahiplerinden menfaat sağladığı, Uluslararası Eşme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bazı ödemelerde usulsüzlük yapılarak haksız kazanç elde edildiği ve bazı iş yerlerine ruhsat işlemleri karşılığında çıkar temin edildiği gerekçesiyle tutuklandılar. Gözaltına alınan Burcu Tozan ile Özel Kalem Müdürü S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

