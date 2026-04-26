CHP’li Başkanın taciz davası ertelendi

Gıresun'da CHP'li Görele Belediye Başkanı'nın lise öğrencisi çocuğa taciz mesajları ortaya çıkmış, infial yaratan olayın soruşturması henüz devam ederken genç kız şüpheli bir kazada hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin görülen davada CHP'li başkanın suçu belediye çalışanlarına attığı iddiaları kendi eşinin sözleriyle çürüdü. Belediye çalışanları da Hasbi Dede'nin iddialarını reddetti. Hasbi Dede'nin, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar veren mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.