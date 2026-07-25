Emmanuel Macron AB’den destek arıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi etkisi altına alan yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istedi. Sıcak hava dalgasıyla mücadele eden Fransa'da işler iyiye gitmiyor. Son haftalarda başlayan orman yangınları tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Macron, özellikle ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde olmak üzere yangınlarla mücadelenin devam ettiğini bildirdi. Yangın söndürme çalışmaları için seferber olan itfaiye ekiplerine ve görevlilere teşekkür eden Emmanuel Macron, son birkaç günde binlerce hektar alana yayılan yangınlar karşısında Avrupa Birliği (AB) sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istediğini belirtti. Bu kapsamda Macron, 2 Hırvatistan, 2 Portekiz yangın söndürme uçağı ile Çekya'dan ve Slovakya'dan gelecek iki helikopterin söndürme çalışmalarına destek vereceğini duyurdu.