‘Putin zaman kazanmaya çalışıyor’

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu'nun Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin barış sürecine ilişkin yürüttüğü girişimlerin sorulması üzerine el Anouni, AB'nin, ABD'nin adil ve kalıcı bir barış yönündeki çabalarını en başından beri memnuniyetle karşıladığını ve ABD'li muhataplarla sürekli temas halinde olduklarını aktardı. El Anouni, "Ancak gerçekleri net bir şekilde ortaya koymak gerekir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakerelere tam anlamıyla bağlı kalmadan zaman kazanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Rus ekonomisinin sıkıntı yaşadığını ifade eden el Anouni, AB'nin Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.