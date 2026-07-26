‘Arınma büyük oranda gerçekleşti’

CHP, İstanbul'da partiye yeni üye katılımı töreni düzenledi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, programda yaptığı konuşmada, isim vermeden tutuklanan CHP'lilerle kendisine yapılan eleştirilere vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Siyasetçi temiz ve ahlaklı olmak zorundadır. Ben siyasette yolsuzluklara karşı çıktığım için, yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım. Siyaset halk için yapılır."

İMALARDA BULUNDU

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda; isim vermeden, Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti'nin kurulmasını ima ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi, geleceğin partisidir. Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Nitekim çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapacağız" diye konuştu.