‘Doku cinayetinde 15 şüpheli tutuklandı’

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonlarda 15 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Tutuklular arasında eski Vali Tuncay Sonel'in karısı Handan Sonel de bulunuyor. Gürlek, "Yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiş; 15 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye'ye iade süreci başlatılmıştır. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürmektedir" açıklamasında bulundu.