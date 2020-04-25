Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte evde pide malzemeleri ve tarifi...

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde ekmek ve pide yapımı da artmaya başladı. Ramazan ayının başlaması ile birlikte evde pide nasıl yapılır araştırılıyor. İşte evde Ramazan pidesi için gereken malzemeler ve pide tarifi..

Ramazan'ın olmazsa olmazı pide bu sene de iftar sofralarında yerini almaya hazırlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde ekmek ve pide yapımı da arttı. Peki evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Pide için gereken malzemeler nelerdir? İşte detaylar..

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN;

1 yumurtanın sarısı

Çörekotu

EVDE RAMAZAN PİDESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şeker alınır. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeler bekletilir. Ardından diğer malzemeler ilave edilir. Hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrulur. Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanması beklenir. Hamur parçalara ayrılır. Tezgaha un serpilir ve her parçaya el yardımıyla ya da merdaneyle şekil verilir. Açtığımız hamur güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirilir.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlara sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verilir. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırmalısınız. Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletilir. Üzerine bolca çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirilir. Ev yapımı Ramazan pidesi hazır.