Oruç tutmanın diğer ibadetlerden farkı

Yaptığımız her ibadet karşısında Allah tarafından mükafatlandırılırız. Fakat İslam’ın şartlarından biri olan oruç ibadetine, Allah tarafından ‘onun mükafatını da ben veririm’ şeklinde özel vurgu yapılması, oruca özel bir anlam yüklüyor.

Ebu Hüreyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurdu: Aziz ve celil olan Allah "İnsanın oruç dışındaki her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükafatını da ben vereceğim" buyurmuştur. (Buhari Savm 9 / Buhari Sıyam 163). Bu kudsi hadisi şerifte, orucun diğer ibadetlerden ayrılan bir yönü olduğunu anlatılıyor. Yaptığımız ibadetler karşısında bütün maddi ve manevi mükafatlar, Allah tarafından verildiğine göre, oruç için ayrıca 'onun mükafatını da ben veririm' şeklinde özel vurgu yapılması ne anlama geliyor? Bunun hikmetini Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut hocamızla konuştuk.

YARATILIŞ AMACINA TAŞIYOR

Orucun, insan makinesini rektifiye eden yani yenileyen yegane faaliyet olduğunu ve ne kadar övülse de az olacağını söyleyen Bulut, "Oruç, aynı zamanda riya ve gösterişin içine giremediği azametli bir kulluk vesilesidir. Bu kudsi hadisi şerif gösteriyor ki orucun, insanı, yaradılış maksadına taşıma noktasında önemli bir fonksiyonu var. Çünkü oruç, Cenab-ı Hakk'ın insan hakkındaki takdirinin, tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

İNSANA, RAHMANİ OPERASYON

Allah'ın, insanı yaratmak istediğinde, şeytan ve meleklerin "Ya rabbi bu pis, kokuşmaya, kirlenmeye açık varlığı nasıl kendine muhatap seçersin. Bizim gibi temiz varlıklar dururken, bu yiyen, içen ve kazurat çıkaran varlığı nasıl yüceltirsin" diye itiraz ettiklerini Cenab-ı Hakk'ın ise "Onun hakkında sizin bilmediklerinizi de bilirim" diyerek insanı övdüğünü anlatan Bulut, "Esasında da insan, Yaratıcının en büyük projesidir. Hayata en kabiliyetsiz topraktan, Rububiyete en layık varlığı var etme projesi! Evet, biz topraktan var edilmiş her mahluk gibi kokarız, kokuşuruz, dağılır tefessüh ederiz, Leşimiz kokar, vücudumuzdan sadır olan her atık pistir. Melaike ve şeytanlar açısından tahammül edilemeyecek kadar ağır ve pis kokular yayıyoruz. Haram ve helallere uymayan bir insan ile yaşamak zorunda olan melaikenin hali, tiril tiril elbiseleri ve hoş kokulu bir insanın domuz ağılındaki haline benzer. Yani insan, melaike ve üst bilinç varlıklar açasından bu kadar pis bir varlıktır. Fakat iman o insanın içine girse ve o, Kuran vasıtasıyla kendisine önerilen faaliyetleri hakkıyla yaparsa 'misk' olur, amber olur. Böylece melaikeden dahi daha nezahetli ve zarif bir mahluk olur. İşte oruç, maddi ve manevi açıdan, şu pis kokulu kabı, ambere dönüştürmek için yapılan Rahmani bir operasyondur. Nasıl ki namaza durabilmemiz için abdest temizliğini yapmamız gerekiyor, Ramazan'ın yirmi yedinci gecesi sadrımıza inecek Kuran'ın feyiz ve bereketinin bizde karar kılması için de vücudumuzu, oruç operasyonu ile 'ruhî hades'ten ve 'bedenî neces'ten temizlemiş olmamız gerekiyor" dedi.