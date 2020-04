İnsanlığa çöken ahlaki bir virüs

Güçlünün güçsüzü ezdiği, mazlumların sömürüldüğü bir dünyada yardıma muhtaç olana el uzatmak yerine, şatafata ve lükse gözünü dikenlerden Allah razı olmaz diyen Nihat Hatipoğlu, gelinen noktayı “İbadete sığınarak fırsata çevirmeliyiz” olarak yorumluyor.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve Sabah yazarı Nihat Hatipoğlu, korona virüs salgını sürecinde girdiğimiz ramazan ayı hakkındaki değerlendirmelerini anlattı. Bu sürecin bütün insanlığa bir uyarı olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Lüks, şımarıklık, debdebe, azgınlık, israf, pahalılık takıntısı, kıskançlık, bitmeyen hırs, aç gözlülük. Bütün insanlığa çökmüş bir ahlaki virüstür. Güçlü zayıfı eziyor. Güçlü devletler mazlum halkları sömürüyor. Bir tarafta açlıktan ölen Afrikalı yavrular, ineklerle aynı birikintiden su içiyorlar. Diğer tarafta bir gecelik zevkine trilyonlar harcayan insanlar; Allah bundan razı olur mu? Bu önemli bir uyarı bence. Domuz gribinden tutun, tsunamilere, depremlere, çekirge istilasına... Dengeyi bozduk. Evreni talan ettik. Keşke bu dönem bir muhasebe dönemi olsa. Tövbe ve tevazuya sığınma dönemi olsa. Bir de aile fertleri kendi kendimizle yemeğimizi çorbamızı pişirelim. Komşuları da unutmayalım" dedi.

HER HASTALIĞIN ŞİFASI DA VAR

Sosyal medya kullanımının arttığı bu günlerde iftar sofralarının fotoğraflarının paylaşılmasının doğru olmayacağını belirten Hatipoğlu, "Bu Ramazan acizane kanaatim herkes kendi sofrasında otursun. Misafir çağırmayalım. Bilim adamlarının uyarılarını önemseyelim. Belki seyyar aşhaneler, ihtiyaçlı semtlere yemek servisi koyabilir, kurallar dahilinde. Sosyal medyada yemekleri paylaşmayın. Alamayanlar, gücü olmayanlar var" dedi. Bu zor süreçte ramazan ayında mümkün olduğu kadar çok insana yardım edilmesi gerektiğini tavsiye eden Hatipoğlu, "Muhtaç ailelere her zamankinden daha fazla el uzatalım. Zekat ve sadakalarla biraz daha imkanı olanlar cömert davransınlar" dedi. Ramazan ayında toplu halde yapılan ibadetlerin yasaklanmasıyla ilgili görüşlerini de aktaran Hatipoğlu, "Bütün kardeşlerime hayırlı bir Ramazan dilerim. İnşallah Rabbimizin razı olduğu bir ibadet sürecini sağlık ve esenlikle ifa ederiz. Dediğiniz gibi, bütün dünyayı esir alan bir virüsle boğuşuyoruz. Ramazan'a girerken de henüz bu virüsten kurtulmanın yolunu bulamadık. Doktorlar, laboratuvarlar, tıpçılar gayret içindeler, elbette bu hastalık aşılacak. Zira Hz. Peygamberimiz "Allah'ın yarattığı her hastalığın şifası da yaratılmıştır" buyuruyor. Bu dönemde manen daha güçlü, daha ümitli olmalıyız. Gündüz Kur'an okuyarak, oruç tutarak, geceleri de diğer ibadetlerle yoğunlaşarak bu süreci fırsata çevirmeliyiz" dedi.

"SAĞLIKLI OLAN ORUÇ TUTSUN"

Sağlıklı olanların hijyen kurallarına ve doktorların uyarılarına dikkat ederek oruçlarını tutabileceklerini söyleyen Hatipoğlu, "İnanıyorum ki, insanımız daha dirençli ve güçlü olacak. Ancak kronik rahatsızlığı olanlar, gündüz ilaç kullanması gerekenler, sürekli su içmesi gerekenler, doktorların "Senin oruç tutman uygun değil" dediği kişiler oruç tutmazlar. Rahatsızlığı ileride geçecek olanlar yılın geri kalan günlerinde oruçlarını kaza ederler. Ancak hastalığı geçmeyecek olanlar fidye vererek bu ibadeti yerine getirirler. Bakara suresinin 184, 185. ayeti bize bu yolu gösteriyor. Bu ayet özetle şöyle diyor: "Ey iman edenler. Daha öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Umulur ki (şeytan ve nefisten) sakınırsınız. Oruç günleri sayılı günlerdir. Sizden kim hasta veya yolculukta olursa diğer günlerde orucunu tutar. Buna gücü yetmeyenler bir yoksulun yiyeceği kadar fidye verir. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ay içinde indirilmiştir. Sizden kim Ramazan ayında hazır bulunursa o ay oruç tutsun.' Ayetler açık. Sağlıklı olanlar oruçlarını tutmalılar. Mazereti olanlara gelince, geçici mazereti olanlar ileride kaza ederler. Kalıcı mazereti olanlar ise fidye verirler" dedi.