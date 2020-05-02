Başkan Kendirlioğlu: Sahurda süt için tok kalın

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Ramazan ayı dönemini sağlıklı bir şekilde geçirmek için vatandaşlara sahurda süt içmesi yönünde çağrıda bulundu.

ÜRETİCİYE DESTEK

Sütün insan sağlığına çok faydalı olduğunu belirten Başkan Kendirlioğlu, "Protein kaynağı olan süt, vatandaşlarımızı 5 saat boyunca tok tutuyor. Bu bilimsel olarak da kanıtlandı. Vücudu tok tutmasının yanı sıra sindirim sistemini düzenlediği, kronik hastalıklardan koruduğu, kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olduğu, kan şekerini de dengeleyen süt ihmal edilmemesi gereken bir besin kaynağı. Bu anlamda Ramazan ayı boyunca 16 saat oruç tutan vatandaşlarımıza sahurda süt içmelerini öneriyorum. Sahurda içilecek olan süt, hem kişiyi tok tutar hem de sıvı ihtiyacını karşılar. Bu korona virüs salgını döneminde süt içerek Ramazan ayını hem sağlıklı geçirin hem de süt üreticilerimize bu dönemde destek olun" dedi.

MEHMET KAVAS