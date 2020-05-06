‘Hırka-i Şerif’e özel vitrinde koruma

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden 'Hırka-i Şerif' korona virüsü önlemleri nedeniyle bu yıl ziyarete açılamadı. Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, Ramazan'ın simgesi olan kutsal emanetin, dünyanın en yüksek standartlarında korunduğunu belirterek, "2010'da çok kapsamlı bir bakım yapıldı. Üzerinde teşhir ettiğimiz kaidesi ve içinde tamamen farklı bir iklimlendirme tertibatı olan, dışarıdaki havayla hiçbir bağlantısı olmayan Hırka-i Şerif, dünyanın en yüksek standartında korunan bir vitrine yerleştirildi" dedi.

BU YIL ZİYARETE KAPATILDI

Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırkanın, Hz. Muhammed'in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından Veysel Karani'ye verildiğine inanılır. Bu kutsal emanetin sergilendiği camideki bölüm ise asma kilitlerle kapatılmış durumda. Karani'nin 59 kuşak torunu Barış Samir bu kutsal emaneti nasıl koruduklarını anlattı. Hırka-i Şerif'in bu yıl ziyarete açılamadığını söyleyen Samir, "Gönül isterdi ki biz her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşlarımıza bu mübarek emaneti ziyaret ettirme fırsatı sunalım. Ancak kurallar çok belli bir risk almanın veya bir şeyi zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyoruz. Ülkemizde belli önlemler alındığı için biz de uymakla yükümlüyüz. İnşallah seneye Hırkai Şerif'e kavuşacağız. Bu dönemi herkes sağlıkla atlatsın, kimseye bir zarar gelmesin ondan sonra seneye herkes ziyarete gelir inşallah" dedi.

EN ÜST SEVİYEDE KORUMA

Samir, bu mirasın nasıl korunduğuna dair ise, "Senelik bakımı yok ancak belli dönemlerde oluyor. Son konservasyon 2010 yılında yapılmıştı. O zamandan bu yana herhangi bir bakım yapılmadı. Ama 20-30 senelik dönemlerde genel bir bakım yapılıyor. 2010 yılında çok kapsamlı bir bakım yapıldı çünkü üzerinde teşhir ettiğimiz kaidesi ve içinde tamamen farklı bir iklimlendirme tertibatı olan, dışarıdaki havayla hiçbir bağlantısı olmayan Hırka-i Şerif dünyanın en yüksek standartında korunan bir vitrinde" diye konuştu.

Barış Samir

HIRKA-İ ŞERİF VAKFI KURULDU

Kurdukları Hırka-i Şerif Vakfı'nın birinci görevinin bu kutsal emaneti korumak olduğunu söyleyen Barış Samir, "Amaç Hırka-i Şerif'in Ramazan'daki ziyareti esnasında bütün operasyonel ve lojistik desteği sağlamak. Ramazan ayında yaklaşık 30-35 kişiyi 1.5 aylığına işe alıyoruz. Onların belli görev dağılımları oluyor, eğitimleri oluyor. Daha sonra Ramazan'da bu kişiler tamamen o ziyareti organize etmekle görevlendiriliyor. Vakfın birinci görevi zaten bu. Onun dışında vakfın güzel aktiviteleri var. Sempozyumlar ve ebru, hat, ney gibi çeşitli kurslar düzenlemek. Öğrenciler ve okumayı sevenler vakfın kütüphanesinden faydalanıyor" dedi. Bu kutsal emanetin 59 kuşaktır korunduğunu söyleyen Samir, "1 milyonun üzerinde insan her yıl Hırka-i Şerif'i ziyaret ediyor. Orayı aile olarak Peygamber efendimizin bir makamı olarak ve onunla buluşma noktası addediyoruz" açıklamasında bulundu.



KOCATEPE CAMİİ

Kocatepe Camii, Ankara'nın Kocatepe semtinde 1967'de inşaatına başlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca 1987'de tamamlanan cami. Kocatepe Camii'nin inşaatı çok uzun sürdü. 1981'de caminin inşaatını ve mal varlığını Türkiye Diyanet Vakfı devraldı. Bu tarihten sonra inşaat çalışmaları hızlanan Kocatepe Camii, 1987'de dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından ibadete açıldı.