Üzümlü cevizli elma tatlısı nasıl yapılır? İşte pratik üzümlü cevizli elma tatlısı tarifi...

Ramazan ayı demek bir anlamda da tatlı ayı demektir. Sofradan eksik olmayan binbir çeşit tatlılar Ramazan ayında daha da özenle yapılır. Bu Ramazan'da koronavirüs nedeniyle evdeyiz. Bu da mutfakta geçirilen sürenin artmasına neden olabiliyor. O zaman bugünün tatlısı olan üzümlü cevizli elma tatlısını deneyebilirsiniz. Peki üzümlü cevizli elma tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler...

MALZEMELER

5 adet sarı elma

200 gram ceviz içi

150 gram çekirdeksiz kuru üzüm

Üzeri için:

3 adet portakalın suyu

4 tatlı kaşığı bal

5 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

5 adet sarı elma

200 gram ceviz içi

150 gram çekirdeksiz kuru üzüm

Üzeri için:

3 adet portakalın suyu

4 tatlı kaşığı bal

5 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

YAPILIŞI

Elmaların içlerini temizleyin. Ayrı bir yerde kıyılmış ceviz ile kuru üzümü karıştırın. Daha sonra elmaların içlerine pay edin. Fırın kabına yerleştirip kenara alın. Üzeri için bir kapta portakal suyu ile balı karıştırın. Elmaların üzerine gezdirip, karanfil ve tarçını da ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.