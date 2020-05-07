Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ramazan ayının ortalarına doğru gelmeye başladığımız şu dönemde Kadir Gecesi'nin de ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Peki 2020 Kadi Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, genellikle Ramazan'ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber, Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu kesin olarak belirtmemiş, ancak "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız." (Buhari, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) buyurmuştur.

2020 yılında Kadir Gecesi (Ramazan ayının 27. gecesi) 19 Mayıs 2020 Salı tarihine denk gelmektedir.

BU GECE NE YAPMALI?

-Bu gece Kuran-ı Kerim gecesidir. Kuran'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kuran okumak lazım bu gece. Düşünerek. Anlamını da okuyarak. İbret alarak. Kendimizle hesaplaşarak. Kuran'ı niye terkettiğimizi kendimize sorarak.

-Bu gece tevbe edelim. Günahımız var. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.

-Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, okuyalım onlara. Mezarlarına gidelim. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.

-Kaza namazlarımızı kılalım. Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Fırsatı kaçırmayalım.

-Kul haklarını helal ettirelim.

- İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım. Bol bol dua edelim. Bu gece kendimiz, ülkemiz ve sevdiklerimiz için dua gecesidir.