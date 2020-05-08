Parmak ucundaki sır

İnsanın el ve yüzündeki çizgilerin anlamını anlatan ve okunma rekorları kıran 'Elfabe' adlı kitabın yazarı Mehmet Ali Bulut, bu işaretlerin Allah'ın mührü olduğunu ve büyük sırlar taşıdığını söyledi. Parmak ucundaki çizgilerin insanın kimliğini yansıttığı gibi ruhundaki manalara, yeteneklere, zihin kapasitesine ve başa gelecek olaylara da işaret ettiğini belirten Bulut, "Bir santimetre karelik bir tuval düşünün. Sadece üç ana unsur kullanacaksınız. Bu unsurlar, spiral, daire ve üçgendir. Bu üç şekli kullanarak biri diğerine asla benzemeyen sayısız formlar oluşturacaksınız. Mümkün mü? Asla! Ama Allah sanatında mümkün. Başparmağınızın ucunu inceleyin. Bu üç şekilden birini bulacaksınız. Bu şekiller öyle dizayn edilmiş ki asla bir başkasının parmağının ucundaki şekle benzemez. O yüzden de okuryazar olmayanlara imza yerine parmak bastırırlar. Çünkü bugün çok iyi biliyoruz ki parmağımızın ucunda kimliğimizi taşıyoruz" dedi.



ELLER İNSANIN AYNASI

Araştırmacı-Yazar Mehmet Ali Bulut, elimizdeki çizgilerin evrensel bir dil taşıdığını ve insandaki nefsi kabiliyetlerin aynası olduğunu belirterek, "Okumasını bilenlere bizi anlatırlar. Bu dilin tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. En eski medeniyetlerde bile el çizgilerinin okunup anlamlandırıldığı biliniyor. İnsanlığın ortak malı olan bu ilim, İslam dünyasında da Muhyiddin Arabi, Fahreddin Razi gibi çok ciddi beyinlerin ilgisini çekmiş, bu uğurda ciddi çabalar sergilemişlerdir. Bu ilim sayesinde karşımızdaki insanın nasıl bir huy taşıdığını, kişiliğini, yeteneklerini bir çırpıda anlayabilmenin ne büyük faydalar sağlayacağı açıktır. İnsanın siması, yapısı ve avuçlarındaki çizgiler, sadece onun mizacını değil, aynı zamanda hususi sıfatlarını, belirgin özelliklerini, zaaf ve kabiliyetlerini de gösterir. Bu ilmin, üstünlüğü ve meşruiyeti, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet ile yani peygamberimizin uygulamaları ve akıl ile sabittir. Bu konuda birçok ayet vardır. Cenab-ı Hak, kişinin yapısının onun karakterini sergileyen en ciddi belge olduğunu gösterdiğini şu ayetle kullarına ders veriyor. '(Ey Muhammed, de ki:) "Her insan kendi şekline göre iş işler.' Yani kişinin ne işler yapacağını onun yüzündeki işaretlerden, yapısından ellerinin içindeki çizgilerden anlamak mümkündür" dedi.

DİL DIŞINDA KONUŞMA

"Ellerin içindeki çizgiler, nakışlar ve hatlar, kader kalemiyle yazılmış bir takım harfler, kelimeler, cümleler ve manalardan ibarettir." diyen Bulut, "Bütün bunlarla birlikte, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de, dil dışında 'konuşma' sıfatıyla vasıflandırdığı tek organımız elimizdir. Kıyamet günü elleri konuşturacağını hatırlatan Rabbimiz, dikkatimizi eldeki şifrelere, lisanlara ve yazılara yöneltmiştir. Evet insanın eli konuşur. Yeter ki siz onun işaretlerine dikkat edin. Hatta, insan elindeki çizgiler nerede ise hava raporu gibi sürekli bir şekilde değişmekte, gelişmekte olan olayları, lütuf ve tehlikeleri insana göstermektedir. Elleri, genel yapıları ve parmak biçimleri bakımından sınıflandırmak da mümkündür. İyi bir el incelemesi için elin dış görünümü ile birlikte avuç içindeki çizgilerini de dikkate almak gerekir" ifadelerini kullandı.



YETENEKLER ONDA GİZLİ

BİR insanın bütün özelliklerini anlamak için her iki elin de bütün ayrıntılarına dikkat etmek gerektiğini söyleyen Bulut, "Bir tek ele bakmak, çoğu kere insanı yanıltır. Çünkü bazen bir elde görülen çizgi ve işaret, diğer elde görülen özellikleri geçersiz kılabilir. Bununla birlikte sol elin çizgilerinin sağ elin çizgilerinden daha sağlam bilgi olduğu muhakkaktır. Kısaca şöyle diyebiliriz. Sol el, Allah'ın insana bahşettiği bütün imkan ve yeteneklerin deposudur. Sağ el ise, bu hazineden ne kadarını kullanabildiğimizi ve kullanabileceğimizi gösterir. Diyelim ki, sol elimizde 'musikide deha' çizgisi mevcut. Ama siz ömrünüzde hiçbir enstrüman çalmamış ve pratik olarak müzikle ilgilenmemişseniz. Bu durumda o çizgi kullanılmamış bir yetenek olarak yok olup gidecektir. Veya sizden sonraki torunlarınıza intikal edecektir. Fakat her şeye rağmen o insanın iyi bir müzik kulağına sahip olduğu görülür ve anlaşılır. Genel olarak normal bir elin uzunluğu vücudun onda biri kadardır. Yani vücut uzunluğu ile el uzunluğu arasında onda birlik bir orantı vardır. Bu orantıyı sergilemeyen eller, normal olmaz. Dolayısıyla şu veya bu şekilde bir kusur olarak ortaya çıkar. Evet eliniz bir sahifedir. Tıpkı aldığınız bir elektronik eşyanın beraberinde verilen kullanma kılavuzu kabiliyetine sahiptir ve insan cihazının kapasitesini, işleyiş şartlarını ve ondan ne kadar yararlanılabileceğini gösterir bir anahtardır" dedi.