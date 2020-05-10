Oruç bize nimetin değerini anlatır

Ramazan ayında oruç tutarak hem bir nefis terbiyesi hem de sahip olduğumuz nimetlerin farkına varırız. Çünkü oruçlu değilken hayatın telaşı içerisinde yediğimiz yemeğin içtiğimiz suyun bile farkına varmayız. Dolayısıyla oruç ibadeti bize hem sabrı hem de şükrü öğretir. Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, oruç tutmanın sadece imsak ile iftar vakitleri arasında aç kalmak değil aynı zamanda bir nefis terbiyesi ve sahip olunan nimetlerin değerini bilmek olduğunu söyledi. Bu konuyu anlamlı bir örnekle ifade eden Gürler, "Denizdeki balıklar suyun kendileri için ne kadar önemli ve hayati bir nimet olduğunu suyun içinde iken anlayamazlar. Sudan mahrum kalınca anlarlar. Onun için şair; 'Ol mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler' demiş. İnsanoğlu da Allah'ın yeryüzünde yarattığı sayısız nimetlerden istifade ederek hayatını sürdürüyor. Fakat bu nimetlerin yokluğunu ve sıkıntısını çekmediği için bazen o nimetlerin değerini yeterince kavrayamıyor.



YİYİN İÇİN İSRAF ETMEYİN

Ramazan ayındaki oruç ibadeti, bahşedilen nimetlerin kendisi için ne büyük bir anlam taşıdığını öğretiyor insana. Akşama doğru iftar saatine az bir zaman kala, bir kase çorbanın bir parça ekmeğin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlıyor insan. Susuz kalmış bir insana iftar vaktinde verilen bir bardak su dünyaya bedel. Bir parça ekmek baklava börekten daha lezzetli geliyor" diye konuştu. Allah'ın insanlara helal dairesi içinde her şeyi yiyip içmeyi serbest bıraktığını ancak israftan kaçınmalarını emrettiğini belirten Gürler, "Oruç ibadeti nimetlerin değerini hatırlatıyor insana. Nimetleri bahşeden Yüce Allah'a şükran hislerini uyandırıyor. Kur'an-ı Kerim'de nimetlerin değerinin bilinmesi isteniyor. "Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez" buyruluyor. Hastalanan kimse hastaların halini daha iyi anlar. Aç açın halinden daha iyi anlar. Ramazan ayında, imsakla iftar arasında, belirli vakitler içinde de olsa aç kalmak suretiyle açlığın ne demek olduğunu anlatıyor oruç ibadeti insana... Yoksulların, çaresizlerin halinden anlayıp onlara el uzatmanın gerekliliğini hatırlatıyor. Oruç ibadeti bir ahlak ve davranış eğitimi adeta. İyilikseverlik, şefkat, merhamet, paylaşma duygularını geliştiriyor. Sevgili Peygamberimiz, 'Ramazan yardımlaşma ayıdır. O ayda mü'minin rızkı bereketlenir' buyuruyor" dedi.



İRADE VE SABIR EĞİTİMİ

Oruç ibadetinin irade ve sabır eğitimi olduğunu vurgulayan Gürler, "Oruç tutan bir insan, çeşitli yemeklerle donatılmış sofranın başında, helal olan nimetlere elini sürmüyor. Sabırla iftar saatini bekliyor. Henüz iftar saati gelmediği için, sofradaki helal nimetlere elini sürmeyen, imsakla iftar arasında vücudunun ihtiyacı olan yiyecek ve içecekleri bırakabilen insanın, kötülüklerden de vazgeçebileceğini gösteriyor. Hazırlanan her iftar sofrasında, iftar vakti gelmezden önce yapılan dualar, gönüllere bambaşka bir huzur veriyor. İftar vakti gelip orucunu açtığında, oruç ibadetini ifa etmenin verdiği gönül huzuruyla sofradaki nimetlere uzanıyor. Bu sofra sanki başka bir sofra, içindeki yiyecekler sanki başka yiyeceklerdir. Diğer zamanlarda bu sofradaki tadı, lezzet ve bereketi bulmak mümkün olmuyor" diye konuştu.

DOLMABAHÇE CAMİİ (BEZMİALEM VALİDE SULTAN CAMİİ)

Bezmialem Valide Sultan tarafından inşasına başlanan cami, Sultan Abdülmecid tarafından tamamlanmış. Celi-sülüs hat ile kaleme alınan caminin kitabesi dört beyitten oluşuyor. Batı tarzında ve akant yapraklarıyla süslenen kitabenin ortasında ise Sultan Abdülmecid tuğrası yer alıyor. Caminin mimarları, Nihohos Balyan ile babası Garabet Amira Balyan'dır. Osmanlı mimarisinde görmeye pek alışık olmadığımız yuvarlak pencerelerle tavus kuşu kuyruğuna benzeyen şekli ile hayli ilginç bir tasarımı bulunuyor. Tek şerefeli iki minareden oluşan yapının kubbesinden ise değerli bir avize sarkıyor. 1855 senesinde ibadete açılan Dolmabahçe Camii'nin en büyük özelliği, tasarımının net bir geometriyle yapılmış olmasıdır. Aynı mimarın elinden çıkma Ortaköy Camii ile hayli benzerlik gösteriyor. Osmanlı'nın geleneksel süsleme ve bezeme anlayışından kopuşunun en iyi örneklerinden olan Dolmabahçe Camii'nin diğer adı ise Bezmialem Valide Sultan Camii'dir.