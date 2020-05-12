Ana yemek, çorba ve salatanın ardından sırada tatlı tarifi var. İftardan sonra sıcacık çayın yanına nefis bir tatlı olmazsa olmaz. Üstelik yapımı da oldukça kolay. Çikolatalı un helvası topları nasıl yapılır? Çikolatalı un helvası topları tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

125 gram tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 su bardağı toz şeker

200 gram bitter çikolata

Süsleme için:

3 çorba kaşığı toz antep fıstığı

YAPILIŞI

Unu ve tereyağını bir tencereye alıp, yaklaşık 30-40 dakika boyunca kısık ateşte kavurun. Un kavrulurken, ayrı bir kabın içerisine soğuk sütü ve vanilyayı koyun. İçine toz şekeri de ekleyip, şekeri iyice eritin. Un kavrulduktan sonra, şekerli süt karışımını tencereye yavaş yavaş, sürekli helvayı karıştırarak ekleyin. Ardından un sütü çekene kadar hızlı karıştırın. Un helvası katılaşınca altını kapatıp, demlenmeye bırakın. Helva soğuduktan sonra elinizle yuvarlak şekiller verin. Şekilleri verilmiş helvaları benmari usulü eritilmiş bitter çikolataya batırıp, yağlı kağıt üzerine koyun. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Katılaşan çikolatalı topların üzerine toz antep fıstığı serperek, soğuk olarak servis yapın.