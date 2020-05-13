Hüzün yılında Miraca yükseliş

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) için risa-let görevinin 10. yılı tam bir hüzün yılı oldu. Çünkü bu yılda hem hanımı Hz. Hatice (r.a.) validemizi hem de kendisini zahiren azılı müşriklere karşı koruyan amca-sı Ebu Talip vefat etmişti. Aynı yıl, tebliğ için gittiği Taif'ten taşlana-rak kovalanması olayı da meydana gelmişti. Yeni Asır'a hüzün yılında yaşanan olayları yorumlayan Araş-tırmacı Yazar olan Eflatun Saygılı, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bu hüzün yılında Miraç olayını yaşa-masının hikmetini anlattı.

TAM BİR RAHMET PEYGAMBERİ

Peygamberimizin Taif şehrine gitti-ğini anlatan Eflatun Saygılı, "Taif'te-ki insanlar beni dikkate alır ve iman eder düşüncesiyle 90 kilometre-lik yolu kat etti. Onlara Allah'ın bir olduğuna ve kendisinin de O'nun resulü olduğuna inanmalarını, hida-yet üzere olmalarını isteyerek bun-dan başka bir düşüncenin dalalet ve sapıklık olduğunu söyledi. İnsan-lardan bir kısmı inansa da o kabile-nin ileri gelenlerinin de bu düşün-ceyi kabul etmesi için 10 gün orada kaldı. Fakat peygamberimizi müş-rikler, sokak serserilerine taşlatarak kovaladı. Kendisini koru-maya çalışan Hz. Zeyd ile birlikte bir üzüm bağının kenarına sığındı. Bağın sahipleri olan Utbe ve Şeybe isimli iki müşrik Peygamberimizi görünce Addas isimli köle ile bir salkım üzüm gön-derip ikram etti. Iraklı olan Addas isimli köle, Pey-gamberimizin "Allah birdir ben de onun resulü-yüm. Bunu teb-liğ etmeye gel-dim ancak insanlar anlamak istemi-yorlar. Ben Nino-valı olan Yunus Peygamberin kardeşiyim" sözle-ri üzerine "Vallahi bu yüz bu ağız yalan söylemez. Dediklerine inanıyo-rum" diye cevap verdi. Bunun üzeri-ne Peygamberimizin yüzünde tebes-süm oluşarak o kadar mutlu oldu ki, o gün yaşadığı olayların acısını unut-tu. Yani hiçbir güzel hareket boşa gitmez. Bardağı dolu tarafından görmek gerekir. Peygamberimiz burada bir tek köleyle bile bu işin bereketleneceğini düşündü. Ken-disine taş atanlara ise hiç beddua etmedi, aksine 'Ya Rabbi bun-lar bilmiyor, bilseler yapar-lar mıydı?' diye dua eden tam bir rahmet peygam-beriydi." dedi. Hz. Muhammed (s.a.v.) için peygam-berliğinin 10. yılı-nın tam bir hüzün yılı olduğunu ancak bu üzüntülerin Miraç hadisesi ile hafiflediğini anlatan Saygılı, Peygam-berimizin Taif'te-ki yaşadığı olayın yanı sıra müşrikle-re karşı koruyan amcası Ebu Talip'in de vefat ettiğine dikkat çekti.

HÜZÜN YILINDA MİRAÇ ÖDÜLÜ

Aynı yıl tebliği ilk kabul eden hanı-mı Hatice validemizin de vefatının Peygamberimizi derinden üzdüğünü söyleyen Saygılı, "Ancak bu kadar çok üzücü olayın ardından yine aynı yıl içinde Peygamberimiz miraca yüksel-tildi. Bu kadar olumsuzluğun yaşandı-ğı hüzün yılında Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisine des-tek olan en yakınlarını kaybetse de güçlenip motivasyon ve moral buldu. Çünkü Allah (c.c.), Kur'anda 'Resu-lüm biz seni miraç ile güçlendirmedik mi' buyuruyor. Yani Allah (c.c.) miraç olayı ile O'nu ilmel yakin seviyesinden aynel yakin ve hakkal yakin seviyesine çıkardı. Bu mertebeler peygamberimi-ze gösterilerek kesin ve doğru bir yol üzerinde olduğu buyurularak 'Sana hiçbir müşrik, zarar veremez. Sen razı olduğum hayata devam et' anlamında mesaj verildi" diye konuştu.



AVRUPA'NIN EN GÜZEL CAMİSİ SEÇİLEN RÜSTEM PAŞA CAMİİ

1561 senesinde inşasına başlanan ve yapımı 3 senede tamamlanan Rüstem Paşa Camii'nin en önemli özelliği, eşi benzeri görülmemiş bir çinicilik işçiliğine sahip olması. Öyle ki Mimar Sinan'a ait bu eser rivayetlere bile konu olmuş. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı, Rüstem Paşa'nın da eşi olan Mihrimah Sultan'a aşık olan Mimar Sinan, aldığı bu görevden hiç memnun olmaz ve camiyi, Osmanlı tarihinde bir ilk olacak tarzda, apartman cami şeklinde tasarlar. Bu durumdan memnun olmayan Mihrimah Sultan, durumu Kanuni Sultan Süleyman'a bildirince Mimar Sinan, durumu kurtarmak adına camide görenleri kıskandıracak incelikte çinicilik işçiliği çıkartır.





Rivayetin ne kadarı doğrudur bilinmese de, camiye girdiğiniz an çinilerden etkilenmemeniz mümkün değil. Hatta bu işçiliğe Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü dergilerinden Newsweek de kayıtsız kalamamış ve Rüstem Paşa Camii'ni Avrupa'nın en güzel camisi seçmiş.