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Haberler Ramazan Bu sıcak günlerde iyi gider! Kayısılı buzlu çay nasıl yapılır? İşte tarifi...

Bu sıcak günlerde iyi gider! Kayısılı nasıl yapılır? İşte tarifi...

Yaz geldi, havalar ısındı, de tezgahtaki yerini almaya başladı. Bu yüzden size içinizi serinletecek bir öneriyle geldik. Kayısılı buzlu çayı, iftarda ya da iftardan sonra tüketebilirsiniz. Sıcak bir çay yerine, serin bir şeyler olsun diyenlere özel bu tarif. Bu sıcak günlerde iyi gider! Kayısılı nasıl yapılır? İşte tarifi...

Bu sıcak günlerde iyi gider! Kayısılı buzlu çay nasıl yapılır? İşte tarifi...

14.05.2020, 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,11:04

Kayısılı buzlu çayı denemeyen yoktur. Ramazan ayındayız, havalarda sıcak. İftardan sonra ya da o kadar uzağa gitmeye gerek yok. İftarda söyle mis gibi içimizi serinletecek bir kayısılı buzlu çay olsa fena olmaz. Hem sağlıklı hem de pratik bir içecek. O zaman gelsin tarifler! Bu sıcak günlerde iyi gider! Kayısılı buzlu çay nasıl yapılır? İşte tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı kayısı suyu

3 adet siyah bardak poşet çay

1 adet naneli bardak poşet çay

3 su bardağı sıcak su

5 çorba kaşığı toz şeker

1 adet limon

Servis için: Buz küpleri

YAPILIŞI

Poşet çayları sıcak su ile demleyip, 5 dakika dinlendirin. Geniş bir kaba alıp, poşet çayları içinden çıkarın. Tozşeker ve limon suyu ilave edip, şeker eriyene dek karıştırın. Soğuduktan sonra kayısı suyu ekleyip yeniden karıştırın. Buz ilave edip servis yapın.

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