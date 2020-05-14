Sebzeli et sote herkesin bildiği klasik bir tariftir. Yapımı da oldukça kolay. Bu yemeğin genelde sevmeyeni de olmaz. Akşam ne pişirsem? derdine çare olacak bir lezzet. Bu nedenle bugünkü önerimiz sebzeli et sote. O zaman tarifi veriyoruz! Şimdiden afiyet olsun! Sebzeli et sote nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...
MALZEMELER
Yarım çay bardağı zeytinyağı
İkişer adet salçalık kırmızı biber ve dolmalık biber
2 diş sarımsak
1 adet soğan
200 gram mantar
500 gram dana eti
Tuz, karabiber, pul biber
YAPILIŞI
Eti jülyen şeklinde doğrayın. Bir tencereye alıp, kısık ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Zeytinyağını bir tavaya koyup jülyen doğranmış biberler, kıyılmış sarımsak ve piyazlık doğranmış soğanı ilave edin. 1-2 dakika soteledikten sonra dilimlenmiş mantarı ekleyip sotelemeye devam edin. Eti de ekledikten sonra kısık ateşte et yumuşayana kadar pişirin. Tavayı ocaktan alın. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip sıcak servis yapın.
İftar sofrasına özel! Sebzeli et sote nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.