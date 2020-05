İftar sofrasına özel! Sebzeli et sote nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Sebzeli et sote herkesin bildiği klasik bir tariftir. Yapımı da oldukça kolay. Bu yemeğin genelde sevmeyeni de olmaz. Akşam ne pişirsem? derdine çare olacak bir lezzet. Bu nedenle bugünkü önerimiz sebzeli et sote. O zaman tarifi veriyoruz! Şimdiden afiyet olsun! Sebzeli et sote nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

Yarım çay bardağı zeytinyağı

İkişer adet salçalık kırmızı biber ve dolmalık biber

2 diş sarımsak

1 adet soğan

200 gram mantar

500 gram dana eti

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Eti jülyen şeklinde doğrayın. Bir tencereye alıp, kısık ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Zeytinyağını bir tavaya koyup jülyen doğranmış biberler, kıyılmış sarımsak ve piyazlık doğranmış soğanı ilave edin. 1-2 dakika soteledikten sonra dilimlenmiş mantarı ekleyip sotelemeye devam edin. Eti de ekledikten sonra kısık ateşte et yumuşayana kadar pişirin. Tavayı ocaktan alın. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip sıcak servis yapın.