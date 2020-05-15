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Haberler Ramazan Sağlıklı mı sağlıklı! Havuç çorbası nasıl yapılır? Havuç çorbası tarifi ve malzemeleri...

Sağlıklı mı sağlıklı! nasıl yapılır? Havuç çorbası tarifi ve malzemeleri...

'ın ayının belki de en sağlıklı çorba önerisi geliyor. tarifiyle sofranızda iz bırakabilirsiniz. Bu sağlıklı tarifi daha önce denememiş olabilirsiniz. Ancak, müdavimi olacağınızdan eminiz! Sağlıklı mı sağlıklı! Havuç çorbası nasıl yapılır? Havuç çorbası tarifi ve malzemeleri...

Sağlıklı mı sağlıklı! Havuç çorbası nasıl yapılır? Havuç çorbası tarifi ve malzemeleri...

15.05.2020, 15:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020,15:14

Havuç çorbasını daha önce denediniz mi? Havucun faydaları saymakla bitmez. Hele çorbası, kokusu ve lezzetiyle baş döndürücü. Abarttığımızı düşünebilirsiniz. Ancak yerken haklı olduğumuzu anlayacaksınız. İşte tarifi! Sağlıklı mı sağlıklı! Havuç çorbası nasıl yapılır? Havuç çorbası tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

4 adet havuç

1 çay bardağı yeşil mercimek

2 dal kereviz sapı, 2 diş sarımsak

1 dal biberiye

1 adet defne yaprağı

Yeteri kadar su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

1 su bardağı süt, tuz, karabiber

Üzeri için: 2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük boy havuç

2 dal kereviz sapı

YAPILIŞI

Havuçları temizledikten sonra küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Yeşil mercimek, sarımsak, biberiye ve defne yaprağını bir tencereye alıp, üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin. 20 dakika pişirdikten sonra mercimeği süzün. İçinden sarımsak, biberiye ve defne yaprağını çıkarın. Başka bir tencereye aldığınız zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Küp doğranmış havucu ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika daha kavurmaya devam edin. Sütü yavaşça ilave ederken bir yandan da hızlıca karıştırın. Mercimek, kıyılmış kereviz sapı ve süzdüğünüz suyu ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 20 dakika pişirdikten sonra blenderden geçirin. Üzeri için tavaya aldığınız zeytinyağında küp doğranmış havuç ve kıyılmış kereviz sapını 2-3 dakika kavurun. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

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