Ramazan ayında, hele de havalar bu kadar sıcakken soğuk bir şeyler içmek fena olmaz. Bu soğuk içecekler, sağlıklı olsa daha iyi olmaz mı? O zaman portakallı limonata tarifi sizin için. Üstelik bu tarif alışılmışın dışında! O zaman bu nefis portakallı limonata tarifi sizin için. Portakallı limonata nasıl yapılır? Portakallı limonata tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

12 adet limon



2 adet portakal



2.5 çay bardağı toz şeker



6-7 su bardağı su

YAPILIŞI

2 tanesi hariç tüm limonları, beyaz kabuğu kalmayacak şekilde soyun. 1 adet portakalın kabuklarını da beyazı kalmayacak şekilde soyun. Kabuklu ve kabuksuz tüm meyveleri katı meyve sıkacağına sığacak şekilde uzunlamasına elma dilimi şeklinde bölün. Meyveleri katı meyve sıkacağından geçirin ve sularını sıkıp bir kap içine alın. İçine toz şekeri ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Üstüne damak tadınıza göre 1'er bardak dökerek suyu ekleyin. İstediğiniz tat ve yoğunluğa gelince kapaklı bir sürahi veya cam şişeye alarak buzdolabına koyun. Ara sıra dolaptan çıkarıp çalkalayın. Yeterli soğukluğa geldiğinde servis yapın.