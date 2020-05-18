Ramazan için önerilerde bulunmaya devam ediyoruz. Bu sefer biraz farklı bir tarif ile geldik. Bu lezzeti denememiş olabilirsiniz. Ama oldukça lezzetli. Buna garanti veriyoruz. Pratik bir tarif olduğu için çok fazla zamanınızı da almayacaktır. O zaman şimdiden afiyet olsun. Alışılmışın dışında! Elma soslu tavuk köftesi nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

Köfte için:

500 gram tavuk kıyması

2 dilim bayat ekmek içi

10-12 dal maydanoz

1 adet yumurta sarısı

1 diş dövülmüş sarımsak

Tuz, karabiber, pul biber

Köftelere sürmek için: Zeytinyağı

Elma sos için: 2 adet ekşi elma

1 adet domates

1 diş kıyılmış sarımsak

1 çorba kaşığı salça

YAPILIŞI

Öncelikle köfte için kıyma, ufalanmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz, yumurta sarısı, sarımsak, tuz, karabiber ve pul biberi derin bir kapta yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve köfteler hazırlayın. Her iki tarafını da zeytinyağı ile yağlayıp, ızgarada pişirin. Sos için kabukları soyulmuş elma ile domatesi rendeleyin ve bir tavaya alın. Sırmasak ve salçayı ilave edip, kısık ateşte 1-2 dakika soteleyin. Tavuk köfte ile birlikte sıcak olarak servis yapın.