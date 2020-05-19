Ramazan, yaz vakitlerine denk geldiği için iftar saatleri uzun olabiliyor. Bu nedenle çok acıkıp iftarda da ipin ucunu kaçırabiliyoruz. Bundan kurtulmak için diyet domates suyu tarifini deneyebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de kilo vermenize yardımcı olacaktır. Diyet domates suyu nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler...

MALZEMELER

4 adet orta boy domates



1 adet limon



1 su bardağı soda



Yarım adet sivri biber



2-3 dal nane

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyup, blendırdan geçirerek püre haline getirin. Bir süzgeçten geçirip, domatesin çekirdeklerini alın. Limonun suyunu sıkın ve sodayla birlikte püre halindeki domatese ekleyip, karıştırın. İçine çok ince kıyılmış sivri biber ve ince kıyılmış naneyi de ilave edip bekletmeden için.

PÜF NOKTASI

Diyet domates suyu, özellikle sabahları içtiğinizde, gün boyu kendinizi zinde hissetmenizi sağlar.