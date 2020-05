Kadir Gecesi bir armağan

Bizi en faziletli geceye, Kadir Gecesine tekrar ulaştıran Rabbimize hamd olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Bu gecenin anlamını inşallah idrak edeceğiz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne bu kıymeti veren şey, bu gecede Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne inmeye başlamış olmasıdır. Kur'anı Kerim, Allah Teala tarafından Levhi Mahfuz'dan dünya semasına Kadir Gecesi'nde indirilmiştir. Ramazan sohbetimizde Konak İlçe Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini Yeni Asır'a değerlendirdi.

SEVAP KAZANABİLMEK İÇİN

Yaşar, "Kadir sûresinin nüzul (indirilme) sebeplerinden biri şudur: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ashabına, Eyüp (a.s.), Zekeriya (a.s.), Hazkil b. Acûz ve Yuşâ b. Nûn ve geçmiş ümmetlerden Şem'un adında bir gazinin 80 yıl (bin ay) Allah yolunda kötülüklerle mücadele ettiğini, Allah'a ibadette bulunup hep iyilik ettiklerini ve bu kişilerin bir an dahi olsa günah işlemediklerini anlattı. Sahabe-i Kiram (Peygamberimizin Arkadaşları) buna hayret ettiler ve bunun yanında kendi yaptıkları ibadet ve amelleri kıyaslayıp küçümsediler. Çünkü kendi amelleri pek az göründü onlara. Bunun üzerine Yüce Allah, Kadr Sûresi'ni indirdi. Peygamber efendimiz önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları nedeniyle Müslümanların ömürlerinin az olmasına karşılık fazla sevap kazanabilmeleri için Kadir Gecesinin verildiğini haber vermiştir" dedi.

HATALARI TAMİR ETME FIRSATI

İlahi rahmetin sağanak sağanak yağdığı, çok bereketli müstesna zaman dilimlerinden birinde bulunduğumuzu belirten Yaşar, "Allah'ü Teala kullarını çok sevmektedir. Onların sıkıntıya düşmesini istemediği için tekrar tekrar fırsatlar tanımıştır. Çöllerdeki vahalar ve su gözeleri gibi hatalarımızı tamir edebilelim diye günah kirlerinden arınmamız için bazı geceler, günler ve ayları insanoğlu için müstesna kılmıştır. Yeni bir kadir gecesine daha kavuşuyoruz. Kadir Gecesi ne büyük bir nimettir. Bu gece öyle bir gece ki; İhya edildiği taktirde bin aydan daha hayırlı bir gece, bir ömürden daha hayırlı bir gecedir. Bu gecenin önemine binaen Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi Kadir gecesinin fazileti hakkında indirilmiştir. Bu surede; hayırlı olanın bu gecede yapılan amellerin, bin ayın ise içinde kadir gecesinin bulunmadığı bir zaman dilimini kastettiği anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

İBADETLE GEÇİRİLMELİ

Bu gece Allah'ın insanlığa ilk mesajı "oku" olmuştur ve kalemden bahsetmiştir. Cebrail (a.s.) ve melekler Allah'ın izniyle her türlü iş için dünya semasına inerler. Kadir gecesinin farkında olan, ihya eden insan için bağışlanma, esenlik, dünyevi ve uhrevi birçok güzellikler vardır. Hz. Aişe validemiz peygamberimize Kadir gecesinde de nasıl dua etmesi gerektiğini sormuş. Efendimiz (s.a.s.)'de: "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Riyazü's-salihin, Hadis No: 1198 ) Kadir gecesi büyük bir fırsat biz müslümanlar için. Bu geceyi ibadetle geçirelim. Geçmiş günahlarımıza tövbe edelim. Geçmiş namazlarımız varsa bu gece kaza edelim. Bu gece Kur'an okuyalım" dedi.