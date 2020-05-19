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Haberler Ramazan Pancar salatası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler...

nasıl yapılır? İşte tarifi ve ...

İftar sofrası salatasız olmak dedik ve tarifle geldik. Bu salatanın üstüne biraz da ceviz koyarsanız harika olacaktır. Pancar oldukça sağlıklı. Ağır bir yemek menümüz varsa salatayla biraz hafifletebiliriz. nasıl yapılır? İşte tarifi ve ...

Pancar salatası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler...

19.05.2020, 17:16 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,17:20

Pancar salatasını daha önce denediniz mi? Hep aynı, klasik salata tarifinden sıkıldıysanız, bu lezzet sizin için gelsin. Biraz ceviz ekleyerek süsleme yapabilir, farklı bir tat ortaya çıkarabilirsiniz. Pancar salatası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler...

MALZEMELER

3 adet orta boy pancar

1 kase yoğurt

2 diş sarmısak

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay bardağı ceviz içi

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pancarları yıkayıp, kabuklarını soyun. Tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ekleyin. Ocağa oturtup, orta ateşte pancarlar yumuşayana dek pişirin. Suyunu süzdürüp soğumaya bırakın. Rendeleyip geniş bir kaba alın. Ayrı bir yerde yoğurt, dövülmüş sarımsak, zeytinyağı ve tuzu iyice karıştırın. Daha sonra pancarın üzerine ilave edip harmanlayın. Cevizle süsleyip servis yapın.

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