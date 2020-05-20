Daha önce kereviz soslu domates suyu denediniz mi? Eğer denemediyseniz iftarda ya da sonrasında içecek olacak çok iyi bir alternatif olacaktır. Malzemeleri oldukça az yapımı da oldukça pratik. Domates ve kerevizin bir araya gelmesi de oldukça sağlıklı. Alışılmışın dışında! Kereviz soslu domates suyu nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı kereviz tozu



4 adet büyük boy olgun domates



2 adet salatalık



4 dal taze kekik



1/2 çay kaşığı karabiber



1 çay kaşığı tuz



SERVİS İÇİN: Buz

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını temizleyip rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Süzgeçten geçirip, suyunu geniş bir kaba alın. Üzerine kereviz tozu, tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Servis bardaklarına alıp, üzerilerine küp doğranmış salatalık yerleştirin. Kekikle süsleyip, buzla birlikte servis yapın.