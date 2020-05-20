Cennet meyvesi hurma

Geçtiğimiz günlerde ABD kaynaklı "Nutrition Guide" adlı bir sağlıklı beslenme sitesinin instagram adresinde hurmanın faydalarına dair "bunu biliyor muydunuz?" şeklinde bir paylaşım yapıldı. Halbuki hurmanın birçok faydasının olduğu bundan 1400 küsur yıl önce Kuran-ı Kerim ayetlerinde ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadislerinde bildirilmişti. Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut hurmaya dair az bilinen konuları Yeni Asır'a anlattı. Kuran-ı Kerim'de ismi zikredilen 7 cennet meyvesinden birinin hurma olduğunu anlatan Bulut, nebat cinsinde insana en yakın meyvenin hurma olduğunu ifade etti. Bulut, "Hadislerde hurmaya yapılan vurgu hep dikkatimi çekti. ABD'de ve dünya çapında hurmanın faydalı olduğunu ve tüketilmesinin tavsiye edilmesi bundan 1400 küsur yıl önce Peygamberimizin doğru ve hak olduğunu gösteriyor. Bir ayeti kerimede Allah'ın bir ve hak olduğunun nefislerde ve afaktaki delillerle ispat edileceği buyruluyor. İşte Kuranın haklılığı afakta ortaya çıkmaya başladı. Gerek tabiat kuralları gerek evrendeki hadiseler ortaya çıktıkça Kuran ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğru, hak ve gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde Kuran ve hadislerin hak olduğuna dair daha birçok deliller göreceğiz" diye konuştu.

İNSANA EN YAKIN MEYVE

Allah ve Rasülü'nün özel temasta bulundukları insan için mutlak faydalı meyveler olduğunu ve bunların isimlerinin Kuran'da zikredildiğini belirten Bulut, bu meyvelerin zeytin, incir, muz, üzüm, kiraz, nar ve üzüm olduğunu söyledi. Bu meyveler içinde hurmanın özel bir yeri de bulunduğunu belirten Bulut, "hurma nebat cinsinde insana en yakın varlıktır. Suya en yakın canlı nasıl ki deniz anası ise bitkiler içinde insana en yakın olan da hurmadır Hurma tıpkı insan gibi doğurur çekirdekten bitmez. Çekirdekten bitme hurma olmaz. Hurmada aşılama da yoktur. Hurma annesinin kökünden biter ve bir yavru gibidir. Bunu alırsınız annesinden en fazla 12 metre uzağa dikebilirsiniz. 3-4 yaşına gelmeden önce de annesinden yani kökünden koparamazsınız. Annesi onu meyve vereceği zamana kadar besler ve büyütür" dedi.



KONAK YALI CAMİİ

İzmir'in merkezindeki Konak Meydanı'nda çinilerle süslenmiş küçücük bir camidir burası. İzmir'in en zarif camilerinden Yalı (Konak) Camii, 1755 yılında Mehmet Paşa'nın kızı Ayşe Hanım tarafından yaptırılmıştır. Caminin çok şirin bir çekiciliği vardır. 20-30 kişi ibadet edebilir ama her zaman dolup taşar. Konak Meydanında, çinileri ve sekizgen planıyla dikkatleri çeken, cami I. Dünya Savaşı'nda onarılmıştır. Dışı Kütahya çinileri ile kaplı olan cami 1964'de geçirdiği onarımdan sonra yalnız kapı ve pencere kenarlarında çiniler bırakılmıştır. Klasik Osmanlı mimarisi tarzında tek kubbeli ve tek minareli şirin bir yapıdır. Sekizgen planlı caminin mimarisinde kesme taş kullanılmıştır.

MUCİZEVİ FAYDALARI VAR

Özellikle acve hurmasının büyü sihir ve zehirlenme olaylarında faydalı olduğunu vurgulayan Bulut, "yani bu hurma yenildiği zaman vücutta sihire ve zehirlenmeye karşı bir direnç meydana gelir. Kuran ve hadislerde işaret edilen muazzam büyük nimetler vardır. Hurma en çok immun sistemini güçlendirir hem de bağışıklık sistemini güçlü tutar. Hurma özellikle en çok üremeye ve üretkenliğe faydası var. Sağlıklı üremeyi sağlar ve doğumu kolaylaştırır. Sancılar çeken Hazreti Meryem'e, Cenab-ı Hak kuru hurma ağacına tutunup sallamasını istiyor. Böylece hurma dallarından taze meyveler indiriliyor. Hurma mucizevi bir nimet. İnsan vücudundaki dikey ve yatay kasları gevşetiyor ve böylece doğumun kolaylaşmasını sağlıyor. Bugün bizim kısırlık veya tansiyon dediğimiz şey dikey ve yatay kasların kasılmasıdır. Bunların en iyi açıcısı hurmadır. Hurma usülünce yediğinde özellikle aç karnına yenmesi faydalıdır. Ama bugün insanların büyük kısmı kendi bünyelerini yedikleri olumsuz gıdalarla bozdukları ve diyabetik hale getirdikleri için hurma kullanımında diyabet olmamasında fayda var. Çünkü hurma sonuçta şeker içeriyor. Ama diyabet hastası olmayan kişiler yerse bu hastalığa karşı direnç kazanır" dedi.

KUDÜS HURMASI YEMEYİN

Kudüs hurmasının kesinlikle yenmemesini söyleyen Bulut, "Kudüs hurmasını kesinlikle yemeyin. Bu hurmanın üzerinde çalışılmıştır ve Kudüs hurması bir tasarımdır, doğal değildir doğrudan doğruya üreme sistemine zarar verir. Kudüs hurmasının içini açıp baktığınızda et gibidir. Üretkenliği doğrudan etkiliyor. Yani bir şey ne kadar fıtrata yakın ise ve insan eli değmemişse o kadar faydalıdır. İnsan eli ne kadar değdiyse o kadar zararlıdır. Mesela buğdayı ele alalım. Buğday insan eli değe değe bu noktaya geldi. Allah buğdayı insanın her türlü bedeni ihtiyaçlarını karşılayabilecek mucizevi bir gıda olarak yarattı. Ama insan, rekolteyi çoğaltmak bir dönümde çok miktarda almak için buğday ile çok uğraştı. Buğdayın doğasıyla oynadı. Böylece insanın gıdasını yapısını ve üreme sistemini bozdular. Bugünkü insanı Allah'tan uzaklaştırmak isteyen sekülarizm ve deccalizm dediğimiz sistemde insan ırkının sağlığını da bozdular. Yani buğdayı şekeri bozduğumuz için bunlar diyabete neden oluyor. Kısırlığa neden oluyor. Topyekün insanı yok etmeye yönelik bir saldırı var" dedi.

DOĞRU BESLENME ÖMÜR UZATIR

Kuran ayetlerinde ismi zikredilen 7 meyvenin kabuğundan çekirdeğine kadar tamamının insana faydalı olduğunu ancak birçok kişinin bunları tüketmeyip çöpe attığını söyleyen Bulut, "Mesela zeytinin çekirdiğeninin içinde bir yağ var. Füze rampalarında kullanılan yağ, zeytin çekirdeğinin içindeki yağdır. Bu 7 meyveden genelde kullanılmayan taraflarına dikkat etmek lazım. Belki onlar kullanılsa insanın ömrü uzayacak. Mesela narın zarını ve kabuğunu yesek müthiş bir kan kesicilik vardır, zarı insanın midesini yeniliyor tazeliyor. İnsanın bedeninde onu düzeltecek mükemmel yaşlara çevirecek bütün hücre programları mevcut. Cennette insanlar hep 30'lu yaşlarda olacak. Yani Allah cennette bize bu meyveleri vererek hep aynı yaşlarda kalmamızı ve hiç yaşlanmamamızı nasip edecek. Eğer doğru beslenirsek vücut yaşlanmaz. İnsan vücudu 30 yaşındaki gibi dinç kalmaya ve bin yıl yaşamaya müsaittir. Ama mukadderat yani Allah'ın takdir ettiği ayrı bir şeydir. Eğer biz eski çağlarda yaşayan insanlar gibi doğal beslenseydik biz de onlar kadar uzun yaşayabilirdik yani bir anlamda insan kendi eliyle kendi kendine zarar vererek ömrünü kısaltıyor. Vücudun bozulmasına ömrün kısalmasına neden oldu" dedi.