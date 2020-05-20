Bugünün salata önerilerinde renkli erişte var. Erişte ile salata mı olur dediğinizi duyar gibiyiz. Biz denedik, oldukça lezzetli oldu. Mutlaka denemeniz gereken bir lezzet. O zaman tarifi aşağıya ekliyoruz. Şimdiden afiyet olsun! Bizden söylemesi! Renkli erişteli salata nasıl yapılır? Renkli erişteli salata tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 su bardağı ıspanaklı erişte

1 su bardağı biberli erişte

Yeteri kadar su, tuz

Peynir sosu için:

100 gram hellim peyniri

100 gram beyaz peynir

Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Erişteleri ayrı ayrı tencerelerde tuzlu suda yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Servis kasesine alın ve soğuması için bir kenara koyun. Peynir sosu için rendelenmiş hellim, beyaz peynir ve dereotunu blenderden geçirin. Eriştenin üzerine gezdirin ve karıştırarak servis yapın.